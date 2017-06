Tour de France en de bookmakers heywoodu 01-07-2017 00:03 print

Nu de Tour de France van start gaat kan er natuurlijk ook weer goed geld ingezet worden. Zoals wel vaker nemen we een kijkje bij de bookmakers om te zien waarmee je je geld kunt verveelvoudigen, of hoe je het, als je het niet zo goed doet, door het toilet kunt spoelen.

De voornaamste vraag mag duidelijk zijn: wie wint de Tour? Met maximaal 2,5 keer de inzet is drievoudig winnaar Chris Froome de favoriet, maar de in supervorm verkerende Richie Porte zit hem met 3,5 keer de inzet op de hielen. Met een notering van iets minder dan negen verwacht men dat alleen Nairo Quintana mogelijk in de buurt kan blijven, de rest zit al aanzienlijk verder weg bij de wedkantoren. Als Primoz Roglic namens LottoNL-Jumbo voor een stunt zorgt kun je tot wel 750 keer je inzet terugkrijgen, altijd leuk.

De noteringen voor de gele trui

Renner Noteringen Chris Froome 2,3 - 2,5 Richie Porte 3 - 3,5 Nairo Quintana 7,5 - 9 Fabio Aru 15 - 19 Alberto Contador 15 - 19 Alejandro Valverde 15 - 23 Romain Bardet 20 - 25 Jakob Fuglsang 25 - 30 Johan Esteban Chaves 50 - 70 Rafal Majka 60 - 100 Thibaut Pinot 100 - 200 Simon Yates 100 - 200 Primoz Roglic 250 - 750

Voor het puntenklassement is er wederom maar één grote favoriet. Peter Sagan won de groene trui al vijf keer op rij en gaat voor nummer zes, waarmee hij het record van Erik Zabel zou evenaren. De bookmakers zien Marcel Kittel als enige serieuze kandidaat om de Slowaak van het groen af te houden, maar dan zal de Duitser toch volle bak moeten scoren in de pure sprintetappes, waarin Sagan vaak net iets minder scoort. De renner van BORA-hansgrohe zal immers ook punten pakken in wat lastiger etappes, iets wat voor Kittel een forse uitdaging is. Als Sagan onverhoopt uitvalt en met Kittel gaat het niet lekker staat er een legertje sprinters van de tweede lijn klaar, waaronder wellicht Dylan Groenewegen.

De noteringen voor de groene trui

Renner Noteringen Peter Sagan 1,4 - 1,45 Marcel Kittel 3,75 - 5 Arnaud Demare 10 - 15 Michael Matthews 17 - 20 Dylan Groenewegen 17 - 20 Andre Greipel 17 - 20 Mark Cavendish 20 - 25 Alexander Kristoff 30 - 40 Nacer Bouhanni 30 - 40 John Degenkolb 70 - 80 Sonny Colbrelli 70 - 80

We gaan verder met het bergklassement, het lastigst te voorspellen van allemaal. Het hangt er maar net vanaf wie er zin heeft om bijvoorbeeld meerdere malen ten strijde te trekken. Dat kan een echte aanvaller zijn, maar ook een klassementsrenner die teveel tijd verloren heeft om een goed klassement te rijden. Denk ook aan een Thibaut Pinot, die in de Giro voor het klassement ging en in de Tour ongetwijfeld niet echt een gooi naar het podium zal kunnen doen. Ook bij de bookmakers is het te zien: Pinot en Rafal Majka zijn de favorieten, samen met aanvallers als Pierre Rolland en Thomas de Gendt, maar een hele meute renners wordt bij de outsiders gezet.

De noteringen voor de bolletjestrui

Renner Noteringen Thibaut Pinot 4,5 - 5 Rafal Majka 5 - 6,5 Pierre Rolland 10 - 12 Thomas de Gendt 11 - 13 John Darwin Atapuma 23 - 26 Johan Esteban Chaves 23 - 26 Alberto Contador 25 - 34 Fabio Aru 25 - 34 Nairo Quintana 25 - 34 Richie Porte 25 - 34 Chris Froome 25 - 34 Romain Bardet 25 - 34 Jakob Fuglsang 35 - 41 Alejandro Valverde 35 - 41 Diego Ulissi 35 - 41 Simon Yates 35 - 41 Lilian Calmejane 41 - 51 Serge Pauwels 41 - 51 Robert Gesink 41 - 51 Daniel Navarro 41 - 51 Gianluca Brambilla 41 - 51 Mikel Landa 41 - 51

De strijd om de witte jongerentrui lijkt vooral tussen twee man te gaan: de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes en de Brit Simon Yates, tweelingbroertje van Adam Yates, de winnaar van vorig jaar. Emanuel Buchmann uit Duitsland lijkt ook kans te maken, maar dat hij zowel Sagan als Majka in zijn ploeg heeft zitten is niet bevorderlijk voor zijn kansen. Pierre Latour moet het namens de Fransen doen, verder is het wat jonge klassementsrenners betreft niet veel.

De noteringen voor de witte trui

Renner Noteringen Louis Meintjes 1,9 - 2 Simon Yates 2,5 - 2,75 Emanuel Buchmann 6 - 8 Pierre Latour 12 - 15 Guillaume Martin 35 - 41 Tiesj Benoot 35 - 51

Helaas worden er niet al te veel speciale weddenschappen aangeboden. We kunnen wel geld inzetten op het aantal renners dat Parijs haalt, het aantal geletruidragers of wie er in de top-10 eindigt, maar dat is niet zo bijzonder allemaal. Voor een etappezege van Groenewegen krijg je minder dan twee keer je inzet, dat biedt wellicht enige hoop voor een Nederlandse sprintzege, wie weet.