Dennis verkoopt aandelen in McLaren Peterselieman 30-06-2017

Ron Dennis is niet langer verbonden aan het bedrijf McLaren. De 70-jarige Brit heeft zijn aandelen in McLaren Technology Group en McLaren Automotive verkocht. Hiermee komt een eind aan de 37-jarige relatie die hij met het bedrijf had.

Eind 1980 fuseerde McLaren Team met Project Four om McLaren International te vormen. In de jaren die volgden heeft Dennis het bedrijf uitgebouwd tot een met een omzet van ruim een miljard euro en in totaal ruim 3400 werknemers. Het Formule 1-team heeft in die periode 158 races gewonnen en 17 kampioenschappen mogen vieren. In 2004 werd hier McLaren Applied Technologies aan toegevoegd dat technische dingen ontwerpt en verkoopt. In 2010 volgde McLaren Automotive dat zich op de bouw van straatauto's richt.

In november vorig jaar werd Dennis aan de kant gezet als teambaas van de Formule 1-tak en directeur van McLaren. Hij bleef tot vandaag nog wel aandeelhouder en had zo invloed op de bedrijven. Na de verkoop van de aandelen werd bekend dat de McLaren Technology Group en McLaren Automotive opgaan in de McLaren Group die onder leiding komt te staan van Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, terwijl Mansour Ojjeh, van grootaandeelhouder TAG Group, uitvoerend directeur wordt. Bahrain Mumtalakat Holding Company is de andere grootaandeelhouder. Jonathan Neale en Zak Brown blijven op hun posities bij het Formule 1-team.