Een Amerikaan die beïnvloed door nepnieuws het vuur opende in een pizzeria in Washington, is volgens de krant Washington Post donderdag veroordeeld tot vier jaar cel. Edgar M. Welch was gewapend op pad gegaan om uit te zoeken of vanuit de Comet Ping Pong een pedofiel netwerk werd gerund

Bij de schietpartij in de Amerikaanse hoofdstad raakte niemand gewond. Toch deed de zaak veel stof opwaaien, omdat Welch op onderzoek was uitgegaan vanwege de zogeheten Pizzagate-theorie. De bedenkers van die complottheorie beweerden zonder enig bewijs dat vanuit de horecazaak werd gehandeld in seksslaven. Daar zou ook toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton bij betrokken zijn.

De 28-jarige Welch, die twee kinderen heeft, bood tijdens de zaak excuses aan voor zijn optreden. Uit rechtbankdocumenten bleek dat hij tal van YouTube-videos had bekeken over het zogenaamde pedonetwerk. Daarop besloot hij zijn wagen vol te laden met wapens en munitie en in te grijpen, hoewel een vriend hem adviseerde dat het misschien beter zou zijn om eerst op "verkenning" te gaan.



Pizzagate-schutter krijgt vier jaar cel (Foto: ANP)