Van abortus naar olympisch goud in een paar weken

Oud-atlete Sanya Richards-Ross heeft tegenover het Amerikaanse ESPN een bijzondere 'bekentenis' gedaan. De Jamaicaans-Amerikaanse sprintster zegt vlak voor de Olympische Spelen van Beijing in 2008 een abortus te hebben gehad. Kort daarop pakte ze olympisch brons op de 400 meter en goud op de 4x400 meter.

De destijds nog Richards geheten atlete nam de beslissing via een telefoontje met haar verloofde (en inmiddels man) Aaron Ross. "We gingen daarbij niet in op de details, alsof dat er op de een of andere manier voor zou zorgen dat het schuldgevoel en de schaamte minder zouden zijn", schrijft Richards-Ross in haar nieuwe boek.

De twee waren in 2008 al verloofd en zouden in het begin van 2010 trouwen, wat uiteindelijk ook is gebeurd. De zwangerschap was echter niet gepland, zeker niet omdat beiden nog aan het begin van een veelbelovende carrière als topsporter stonden. Ross was american footballer, Richards was atlete met een serieuze kans op olympisch goud op de 400 meter in Beijing.

"Alles wat ik ooit gewild had was binnen bereik, het absolute toppunt van jaren keihard werken lag recht voor mijn neus. Op dat moment leek de keuze (voor abortus, red.) een makkelijke, het leek niet eens een keuze te zijn", aldus de inmiddels gestopte Richards-Ross, die niet aangeeft hoe lang ze op dat moment zwanger was.

"De gedachten schoten wel door mijn hoofd over wanneer het leven precies begint. Het idee van een kind, terwijl we nog niet getrouwd waren en op het hoogtepunt van mijn carrière, leek ondraaglijk. Wat zouden mijn sponsoren, mijn familie, mijn kerk en mijn fans wel niet van mij denken?", vroeg de topatlete zich af.

Ross was niet bij de abortus aanwezig, omdat hij op een trainingskamp was. De procedure duurde niet lang, maar emotioneel deed het Richards toch pijn. "Ik maakte destijds een beslissing die mij van binnen brak en waar ik zeker niet zomaar van zou herstellen. Abortus zou vanaf dat moment voorgoed een onderdeel van mijn leven zijn, iets waarvan ik dacht dat het nooit zo zou zijn. Ik was een kampioen en niet zomaar één, ik was een kampioen van absolute wereldklasse, en van die hoogte viel ik ineens in een soort bodemloze, wanhopige put."

De arts vertelde Richards dat ze twee weken rust moest nemen, maar de dag na haar abortus vloog ze naar Beijing om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen, want daar moest goud gewonnen worden. In de nacht voor de finale van de 400 meter kon Richards de slaap niet vatten en haar zelfvertrouwen ebte weg. Tijdens de wedstrijd, waar ze niet lang daarvoor van overtuigd was dat ze zou winnen, kreeg ze kramp in haar hamstring en kwam ze - na lang aan de leiding gelegen te hebben - als derde over de streep. "Ik was compleet gebroken. Fysiek, mentaal en emotioneel", beschrijft ze haar gevoel.

Niet veel later kwam er overigens toch nog herstel voor Richards. Ze maakte deel uit van de Amerikaanse ploeg die goud won op de 4x400 meter, net als in 2004 en 2012. In Londen kwam in 2012 dan ook waar ze zo hard voor gewerkt had: het olympisch goud op de 400 meter. In 2009 pakte ze daar ook de wereldtitel op, naast in totaal vier wereldtitels met de Amerikaanse ploeg op de 4x400 meter.

Ook op persoonlijk vlak gaat het weer goed: Richards-Ross is, zoals haar naam doet vermoeden, nog altijd getrouwd met Aaron Ross en het stel verwacht dit jaar hun eerste kind.

