Bendsneyder 9e in Moto3-kwalificatie Mugello

Bo Bendsneyder start de Grand Prix van Italië in de Moto3 zondag vanaf een nette negende plek. De 18-jarige Rotterdammer kende zaterdag een prima kwalificatie.

Bendsneyder reed in de grote meute, maar reed door de pitstraat om zo achteraan aan te kunnen sluiten, waardoor hij weinig last zou hebben van verkeer. Dat pakte uitstekend uit, want nadat nagenoeg het hele veld hun laatste snelle ronde gereden had kwam de Nederlander nog door met de negende tijd.

Er had zelfs nog iets meer in kunnen zitten voor Bendsneyder, want de drie man voor hem waren nog geen één tiende van een seconde sneller. Pole was er voor Jorge Martin, die uitstekend op dreef is in de kwalificaties in 2017. Voor de 19-jarige Spanjaard, vierde in het WK, is het nu al zijn vierde poleposition in zes races. Hij krijgt John McPhee en WK-leider Joan Mir naast zich op de eerste startrij.

De poleposition in de Moto2 was voor de derde keer dit jaar voor WK-leider Franco Morbidelli. Alex Marquez en Mattia Pasini vergezellen hem op de eerste rij.