NAC Breda na twee jaar terug in Eredivisie

NAC Breda is na een afwezigheid van twee jaar teruggekeerd in de Eredivisie na een 1-4 overwinning op NEC in de play-offs om promotie/degradatie.

In Nijmegen was het erop of eronder voor NEC dat in het Rat Verlegh Stadion donderdag nog een 1-0 nederlaag had geleden. De thuisclub begon bijzonder slecht in Goffertstadion. Op basis van videobeelden besloot scheidsrechter Kevin Blom NAC namelijk een penalty toe te kennen in de zesde minuut van het duel.

Lorenzo Burnet had Giovanni Korte neergehaald in het strafschopgebied, waarna de technologie uitkomst bood. Cyriel Dessers maakte dankbaar gebruik van Bloms beslissing en schoot de strafschop binnen.

Omdat NEC voor een uitverkocht stadion speelde, probeerden de spelers nog iets te laten zien. NAC moest de storm zien te overleven, en hoefde slechts een doelpunt van Gregor Breinburg te slikken via een penalty, die opnieuw werd toegekend na bekijken van videobeelden.

roda mvv De 1-1 ruststand bood nog enig uitzicht op een goed resultaat voor NEC, maar de hoop werd de grond ingeboord toen Cyriel Dessers in de 52e minuut voor de 1-2 tekende. Tot overmaat van ramp pakte Mohamed Rayhi nog een rode kaart, waardoor de Nijmeegse club verder moest met tien man.

Twintig minuten voor het einde schoot Giovanni Korte de 1-3 op het scorebord, waardoor het helemaal bekeken was voor de club aan de Waal. Cyriel Dessers tweede doelpunt in de 73e minuut betekende de kers op de taart voor NAC.

De Parel van het Zuiden maakt door de zege een rentree in de Eredivisie na een afwezigheid van twee seizoenen.