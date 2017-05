NAVO neemt actiepan tegen terrorisme aan YokiKater 25-05-2017 19:18 print

De leiders van de 28 NAVO-landen zijn donderdagavond op hun top in Brussel akkoord gegaan met een actieplan tegen terrorisme. Een belangrijk onderdeel daarvan is intensivering van de strijd tegen IS.

De militaire alliantie wordt lid van de door de VS geleide coalitie tegen de terreurbeweging, een stap die wordt gezien als tegemoetkoming aan president Donald Trump. Een gevechtsrol voor de NAVO is echter niet aan de orde.

De AWACS-radarvliegtuigen van de NAVO zullen meer vluchten gaan uitvoeren om de actuele situatie in Syrië en Irak in kaart te brengen. Verder wordt een nieuwe inlichtingenafdeling voor informatie-uitwisseling opgezet, die ook oog heeft voor Syriëstrijders. Een nog aan te stellen coördinator gaat hier toezicht op houden.

De leiders gaven ook groen licht voor een plan om de kosten van de collectieve veiligheid eerlijker te verdelen. Elke lidstaat die minder dan 2 procent van het bbp uitgeeft aan defensie, moet jaarlijks rapporteren over hoe het zijn uitgaven tot dat peil denkt op te trekken.



NAVO neemt actiepan tegen terrorisme aan (Foto: ANP)