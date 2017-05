VVD overtreedt wet door giften niet te openbaren Danny 17-05-2017 08:44 print

De VVD heeft geen openheid van zaken gegeven over enkele stichtingen die geld ophalen voor de partij. Zij heeft daarmee de wet overtreden. De VVD heeft de laatste jaren veelvuldig te kampen met dubieuze zaken, zoals de Teevendeal.

De stichtingen lieten de afgelopen jaren na te openbaren hoeveel ze aan giften hebben ontvangen en hoeveel ze afdragen aan de VVD. Voor een van de inzamelvehikels, de Ivo Opstelten Foundation, is het partijbestuur verantwoordelijk. De andere hebben een eigen bestuur.

Volgens de partij is het verzuim, dat aan het licht werd gebracht door NRC Handelsblad, "erdoorheen geglipt". "We vinden het ontzettend vervelend. Het is nu meteen in orde gemaakt."

Of de VVD moet vrezen voor consequenties weet een woordvoerder nog niet. Andere stichtingen die in gebreke bleven verloren hun liefddadigheidsstatus, waardoor donateurs weer belasting moesten betalen over giften.



VVD verzuimde giften te openbaren (Foto: ANP)