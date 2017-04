Prachtig afscheid voor kickbokslegende Aerts

Het afscheid van Peter Aerts, zondagavond, was een mooie. Tijdens gala World League of Fighting: Champions vs Champions, gehouden in de Topsporthal in Almere, vocht de in Eindhoven geboren kickbokser zijn laatste professionele gevecht in Nederland. Na een vechtsportcarrière van meer dan 30 jaar, waarin hij meer dan 140 partijen vocht en waarvan hij er zeker 103 won, kreeg hij een prachtig eerbetoon.

Beoogd tegenstander Tstone Rogava moest helaas afzeggen, hij verdraaide zijn knie tijdens een training en werd vervangen door de Fransman Nordine Mahieddine, een gevaarlijke tegenstander. De 19-jaar jongere Fransman heeft onder andere van Andrey Gerasimchuk gewonnen en dat is de enige vechter die in de afgelopen vier jaar kampioen Rico Verhoeven kon verslaan.

Een uitverkochte Topsporthal stond op de banken toen Aerts in de ring verscheen voor zijn laatste partij. De 46-jarige Dutch Lumberjack leek in de vorm van zijn leven en had duidelijk keihard getraind om een goede indruk te maken op deze avond. Aerts zocht constant de dominante positie in de ring op en drukte Mahieddine rustig uit zijn spel. De eerste en tweede ronde waren duidelijk in het voordeel van Aerts en in de derde ronde reageerde het publiek enthousiast bij elke karakteristieke hoge trap van de Nederlander. De jury besliste dan ook unaniem in het voordeel van de afscheid nemende Aerts.

World Fighting League Results: Peter Aerts Wins Retirement Bout https://t.co/vzgR7fqYnJ pic.twitter.com/ffE2oyA5dp — Liver Kick (@LiverKickdotcom) April 24, 2017

"Dit was fantastisch," aldus een dankbare Aerts, die onder de indruk was van het mooie eerbetoon na afloop van zijn gevecht. Grote K1-kampioenen zoals Ernesto Hoost, Remy Bonjasky en Sem Schilt kwamen hun respect tonen aan de sympathieke Aerts. "Ze lieten ook veel mooie oude beelden van eerdere partijen zien. Dit was een leuke wedstrijd tegen een taaie jongen. Het is een vent die heel hard slaat, dus ik moest ervoor zorgen hem op afstand te houden en mijn momenten te kiezen waarop ik hem kon raken. Dat is heel goed gelukt."

Of dit écht de laatste partij voor Aerts is geweest, daarover was de drievoudig K1-kampioen heel duidelijk. "Het is goed zo. Je merkt toch wel dat je een dagje ouder wordt, haha. Jongeren moeten het nu maar doen, ik ben wel klaar.” Eerder liet hij nog weten voor veel geld in Japan te willen vechten en aangezien bloed kruipt waar het niet gaan kan, zal Aerts vast in de toekomst nog wel eens in de ring te bewonderen zijn.

Vrijdag wordt een samenvatting van dit gala, inclusief afscheid van Aerts, uitgezonden op tv door zender SpikeTV. De uitzending begint om 22:00 uur. Voor de liefhebbers hieronder, uit 1987, één van de allereerste gevechten van een dan 16-jarige Aerts.



Tweede kickbokspartij van Peter Aerts. Tegenstander is Nico Krijgsman (Bron: Youtube)