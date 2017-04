'Ocon heeft dezelfde potentie als Verstappen'

Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft minstens dezelfde potentie als Max Verstappen. Dat is de mening van Bob Fernley, teambaas bij Force India, het team waar Ocon sinds dit jaar voor rijdt.

Ocon reed in 2014 al tegen Verstappen in het Europees Formule 3-kampioenschap, waar hij de titel veroverde - mede door veel mechanische pech en een aantal straffen voor de Nederlander. Volgens Fernley kan Ocon dezelfde successen ook in de Formule 1 halen.

"Ik ben er van overtuigd dat hij net zoveel potentie heeft als Verstappen. Daarom hebben we hem ook bij ons team gehaald", aldus Fernley tegenover Sky F1. "Hij zit sowieso twee jaar bij ons, maar hopelijk nog langer. We hadden hem gelukkig al vrij vroeg op het oog en het viel op dat hij zo goed werkte met de technische mensen en dat hij op de baan ook veel talent toonde."

Volgens Fernley doet Ocon het prima bij zijn nieuwe team. "Hij past goed in het team. Het is altijd moeilijk voor een coureur als hij iemand vervangt die, zoals Nico Hülkenberg, toch vrij lang voor een team gereden heeft. Esteban past echter gewoon heel goed in het team en het voelt alsof hij er al jaren rijdt." De Fransman reed in zijn eerste twee races voor Force India in de punten: zowel in Australië als in China eindigde hij als tiende.