Het is de politie niet helemaal duidelijk wat er vrijdagmiddag is gebeurd in een huis in het Limburgse Swalmen. Gedoe in het huis dat volledig was afgesloten en verduisterd leidde tot een flinke politie-inzet.

De politie kreeg een melding van hulpkreten uit het huis. Agenten troffen de woning aan met alle rolluiken naar beneden. Daardoor wist de politie niet wie er binnen waren en onder welke omstandigheden. Er werd een arrestatieteam ingezet. Uiteindelijk ging een vrouw vrijwillig mee naar het bureau en mocht na een verklaring naar huis.

Een man is aangehouden, op verdenking van vrijheidsberoving. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Ook praat de politie met buurtbewoners en getuigen.



Politie bezig met rare situatie Limburgs huis (Foto: ANP)