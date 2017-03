Mass Effect 2 gratis op Origin Redactie 02-03-2017 01:12 print

Om je goed voor te breiden op de actie in Mass Effect Andromeda kunnen degenen die nog helemaal niet bekend zijn met het fenomeen Mass Effect dat nu gratis gaan ervaren. Electronic Arts geeft via Origin Mass Effect 2 gratis weg. Je hebt dus wel een gratis Origin-account nodig. Mass Effect 2 was al eerder gratis via Origin, dus als je 'm toen heb gemist dan is nu je kans. Klik hier voor je gratis game.