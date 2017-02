MotoGP-coureurs bezorgd over mogelijke regenrace Qatar

Als het in Qatar regent op race day gaat de race gewoon door. Dat is de conclusie van een aantal tests door afgevaardigde van de Dorna Race Directie Loris Capirossi en FIM Veiligheidsofficier Franco Uncini. Het probleem zou volgens de coureurs vooral de regen in combinatie met het op het circuit aanwezige kunstlicht zijn.

Hoewel de kans op regen tijdens de seizoensopener eind maart normaal gesproken erg klein is, kwam het in 2009 op de zondag met bakken uit de lucht vallen. Toen is besloten de race uit te stellen en vond voor het eerst in de historie van de Grand Prix de race op een maandag plaats. Om incidenten als deze in de toekomst te voorkomen, werd eerder deze maand de baan kunstmatig nat gemaakt om de condities te testen.

Uncini en Capirossi hebben nu geconcludeerd dat het natte asfalt het kunstlicht niet reflecteert en het veilig genoeg is om te racen in de Qatarese regen. De MotoGP-rijders zijn echter allesbehalve blij met deze beslissing en lieten tijdens de test in Phillip Island hun mening al weten. "We moeten er gewoon heen en het proberen, want we hebben nog nooit 's nachts in de regen gereden. De reflectie van het licht zou problemen op kunnen leveren", aldus Maverick Viñales. Aspar Ducati-coureur Alvara Bautista deelt die zorgen: "Ik denk niet dat het eenvoudig is, je hebt al veel last van reflecties als je op straat met een motor probeert te rijden in die condities. Ik zie het niet als iets positiefs, maar we zullen het niet weten voordat we het hebben geprobeerd."

KTM-racer Pol Espargaro is van mening van de coureurs doorslaggevend moet zijn in dergelijke situaties. "Uiteindelijk gaat het om een consensus onder de coureurs, dus ik snap niet zo goed waarom de mening van de coureurs niet wordt gevraagd," vraagt de Spanjaard zich af. "Als we daar zijn, zullen we het erover hebben in de [veiligheid] vergadering van vrijdag."

Roman Forcada, crew chief van Viñales, laat weten dat hij de test door Uncini en Capirossi niet representatief vindt, aangezien het gaat om een kunstmatig natgemaakte baan. Dat zou zich anders gedragen dan een circuit dat geheel natgeregend is. "Als het regent zullen we proberen om te zien wat dat doet met de reflectie. Tot nu toe hebben alleen Uncini en Capirossi het geprobeerd, met een beetje regen of het simpelweg vochtig maken van de baan, dat is niet hetzelfde, want er is ook een verschil in temperatuur."

De eerste MotoGP-race van dit seizoen vindt op 26 maart in een hopelijk droog Qatar plaats.