GeenPeil geeft zendtijd weg aan burgers Redactie 13-02-2017 21:49 print

GeenPeil, dat voor het eerst meedoet aan de verkiezingen, geeft zijn zendtijd voor politieke partijen weg aan burgers die daarmee "iets leuks of goeds" willen doen. Daarvoor worden de uitzendingen opgedeeld in clips van 30 seconden.

"De zendtijd voor politieke partijen staat bekend als het meest nietszeggende stukje televisie op televisie, maar deze zendtijd is ook zes keer drie minuten gratis zendtijd", aldus lijsttrekker Jan Dijkgraaf maandag. De partij heeft geen politieke standpunten, want die bepalen de leden. Iedereen die dat wil, mag een clip maken.

Een jury, afkomstig uit de media- en reclamewereld, beoordeelt de inzendingen. GeenPeil looft een beloning van 750 euro per clip uit, maar de prijs wordt pas uitgekeerd als de partij daadwerkelijk minimaal een zetel behaalt bij de verkiezingen.

CvdM

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) plaatst wel enkele kanttekeningen bij het initiatief. "In de Mediawet staat dat een politieke partij de aan haar toegewezen uren geheel en alleen dient te gebruiken voor programma-aanbod op politiek terrein", aldus een woordvoerder. Het commissariaat toetst altijd achteraf, dus na uitzending. Anders zou het in strijd zijn met de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

"We doen wel een appèl op ieders gezond verstand", aldus de zegsman, doelend op een verantwoorde invulling van de clipjes in de zendtijd voor politieke partijen. "We toetsen op verschillende manieren, maar dus altijd achteraf."De eerste uitzending van GeenPeil is te zien op 22 februari.



GeenPeil geeft zendtijd weg aan burgers (Foto: ANP)