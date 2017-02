Latvala nieuwe leider na crash Neuville TargaFlorio 11-02-2017 20:07 print

Na een crash van Thierry Neuville is Jari-Matti Latvala de nieuwe leider in de WK rally van Zweden. Als gevolg van de crash verloor de Belgische Hyundai-rijder een wiel en was de stuurkolom beschadigd.

Crash Neuville (Bron: Youtube)

In totaal stonden er zaterdag zeven proeven op het programma. Gedurende de dag wist Neuville zijn voorsprong uit te breiden tot 43 seconden. Vanwege te hoge snelheden werd proef twaalf afgelast. Na het wegvallen van de Belg is de strijd voor de winst nog open. Het verschil tussen Latvala en Ott Tanak is minder dan vier seconden. Op zondag staan er nog drie proeven op het programma.

Spectaculaire jump van Mats Ostberg (Bron: Youtube)

Klassment na tweede dag

1. Jari-Matti Latvala (FIN) Toyota 2m04m59.3s

2. Ott Tanak (EST) Ford +3.8s

3. Sebastien Ogier (FRA) Ford +16.6s

4. Dani Sordo (ESP) Hyundai +1m39.5s

5. Craig Breen (IRL) Citroen +2m04.5s

6. Elfyn Evans (GBR) Ford +3m44.7s

7. Hayden Paddon (NZE) Hyundai +5m00.2s

8. Stephane Lefebvre (FRA) Citroen +5m37.0s

9. Pontus Tidemand (SWE) Skoda +6m36.7s

10. Teemu Suninen (FIN) Ford +7m52.9s