Engeland op Six Nations in eigen huis langs Frankrijk Boris (borisz) 04-02-2017 22:06

De Engelse rugbyers zijn de Six Nations zaterdag begonnen met een zege op Frankrijk: 19-16. Het is al weer de vijftiende zege op een rij voor de Engelsen, een nationaal record.

Engeland besliste het duel met de grote rivaal Frankrijk met nog een kwartier te gaan. Een try van Ben Te'o en een rake conversie van Owen Farrell boog een 12-16 achterstand om in een 19-16 voorsprong. Deze voor sprong kwam voor de thuisploeg tenslotte niet meer in gevaar.

Voor rust was de wedstrijd op Twickenham vooral een tactisch steekspel met veel overtredingen. Door drie rake penalty's voor beide ploegen was de stand 9-9 halverwege. Frankrijk nam in de tweede helft de leiding via een try van Rabah Slimani, maar dat bleek niet genoeg voor de overwinning.

Eerder op de dag won Schotland met 27-22 van Ierland. Zondag is nog het duel tussen Wales en Italië. Vorig jaar wist Engeland het toernooi op haar naam te schrijven door alle vijf de duels van de Six Nations te winnen.