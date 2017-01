'Ericsson kan Formule 1-races winnen'

Coureur Marcus Ericsson heeft het in zich om races in de Formule 1 te winnen. Althans, dat zegt zijn teambaas bij Sauber, Monisha Kaltenborn. Echt in de buurt van een zege is de Zweed nog niet gekomen: in drie seizoenen en 56 races heeft hij zich welgeteld vijf keer - nipt - in de punten gereden.

Eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat Ericsson ook nog niet bepaald over bloedsnelle auto's beschikte in zijn Formule 1-loopbaan. In 2014 debuteerde hij bij Caterham, waarna hij in 2015 voor het toen nog redelijke Sauber drie tiende plaatsen, een negende plek en een achtste positie binnenhaalde. Sauber was vorig jaar wellicht het meest dramatische team op de grid en punten zaten er voor Ericsson dan ook niet in. Wel versloeg hij teamgenoot Felipe Nasr met 12-7 in de kwalificaties, terwijl hij met 9-4 ook duidelijk de betere was in de races waarin beide coureurs finishten.

Kaltenborn is prima te spreken over haar coureur en ziet veel potentie. "Hij heeft doorzettingsvermogen, hij kan op de juiste tijd op de juiste plaats zijn, dus ik zie niet in waarom hij geen races zou kunnen winnen", zegt ze tegenover Autosport. "Je ziet aan alles dat hij een grote stap gemaakt heeft en hij geeft het team veel input. Natuurlijk kan hij nog verbeteren, maar met zijn ervaring kan hij zijn eigen limiet vinden. Hij is in staat om zich te focussen op de dingen die echt belangrijk zijn", stelt Kaltenborn.