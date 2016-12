'Olympisch kampioene kunstschaatsen in dopingproblemen'

Na biatleten, langlaufers en skeletonners zit nog een volgende Russische topsporter in de dopingproblemen. Olympisch kunstschaatskampioene Adelina Sotnikova wordt genoemd in bij het McLaren-rapport vrijgegeven documenten, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Sotnikova zou een van de 28 atleten zijn waarvan het Internationaal Olympisch Comité vermoedt dat met de urinestalen gerommeld is. Uit het onderzoek zou niet blijken dat haar urine is omgewisseld met een schoon plasje, ook niet dat ze positief heeft getest, maar er zouden wel 'krassen' gevonden zijn in een flesje met haar urine. Dat kan duiden op het openmaken van het flesje en het bewerken van de inhoud door de Russen, zodat eventuele doping niet gevonden zou kunnen worden.

In Zuid-Korea kraait men intussen al victorie. De 17-jarige Sotnikova won in Sochi het goud op de individuele wedstrijd bij het kunstschaatsen, maar volgens velen was dat niet terecht. Regerend kampioene Kim Yu-na uit Zuid-Korea had het goud moeten winnen, zo zegt men, maar door corruptie zou het naar de Russische tiener zijn gegaan. Sinds de Spelen gaat het een stuk minder met Sotnikova, die geen enkele grote wedstrijd meer gewonnen heeft.