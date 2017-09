Alles komt goed met Ajax Redactie 27-09-2017 09:30 print

Johnny Rep, Johnny Dusbaba, Johnny van 't Schip, Johnny Heitinga. John le Carré zou er een boek over kunnen schrijven. Ware het niet dat we spelen in de Arena. Eigenlijk zijn we thuis al een tijd uitgespeeld. Het grote toneel is voor anderen, de gasten staan te heersen op onze planken. De hoofdrol is uitbesteed en de bijrollen resten. De Heilige zeerollen zijn er niet meer voor de Godenzonen. Ze vegen de vloer aan met Ajax. En wij koken in onze sop gaar. De bezem moet er doorheen. Het doek is nog niet gevallen en het boek nog niet dicht. Wel is het alle hens aan dek.

Toon Hermans zijn VVD vriendjes, en het peerd van Ome Loek wordt van stal gehaald. Geheid dat Johnny zijn tanden laat zien en dat Jan van Grinsven zijn zus op doel zet. Uit respect voor de omhaal van San Marco tegen FC Den Bosch. Toen was De Meer nog een heilige plek, waar de grootmis werd gehouden. Nu worden er kardinale fouten gemaakt. Zet Anky in een jurk op doel. Ze zal heus niet voor paal staan. De paus staat ook niet voor aap als ie zittend moet plassen. Daar plassen we wel een mouw aan. Al moet de aap er uit komen. Ik geloof er heilig in dat het dan weer op z'n pootjes terecht komt. Om met 'De Verlosser' te spreken: "Zonder een gegeven paard op zijn beloop te laten, kom je nooit van een koude kermis thuis."

De tijd van Cruijffie is niet meer. Sinds Hazes dood is, is de geest al helemaal uit de fles. Nu heeft Bergkamp, Ajax in z'n wurggreep. Wordt tijd dat een andere Dennis orde op zaken komt stellen. Krijgt John de Mol de uitzendrechten van de thuiswedstrijden op het Ajax TV-kanaal. Dan mogen we weer roeien met eigen riemen. Stellen ze ex-Ajacied Michael Mols als trainer aan. Johnny de Mol Jr. houdt een interview in de Linda met Jordy Cruijff. Hoe het is om in de voetsporen van een bekende vader te treden. Momfert de Mol graaft in de Watergraafsmeer, samen met Danny Blind, Albert Mol op.

Dat geeft alle Mollen een hoop van zegen. En alle Ajacieden een hoop van moed. Zonder hoogmoedig te worden, om straks de cruciale vraag te stellen: 'Wie van de drie is nou helemaal die de Mol?' En Herman, die wel eerder met dat bijltje heeft gehakt, zal glunderend antwoorden: "Dat moet je aan Ruud Gullit vragen, dat is de Zwarte Tullip uit Amsterdam. En alles sal reg kom. Al moeten ze er Mandela postuum erelid voor maken."