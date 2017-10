Hamilton wederom op pole, Vettel sluit aan Nattekat 22-10-2017 00:37 print

Lewis Hamilton heeft in het Amerikaanse Austin zijn derde pole op rij gepakat. De Mercedescoureur was met een 1:33.108 ruim twee tienden sneller dan concurrent Sebastian Vettel. Achter het tweetal was het enorm spannend tussen Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Kimi Räikkönen. De laatste twee reden precies dezelfde tijd, terwijl Bottas daar nog een magere negen duizenden voor zat. Max Verstappen eindigde de sessie na een fout in de voorlaatste bocht op een zesde plek.

Aan het begin van de eerste kwalificatierun was het druk op de baan, en dat was te merken ook: Zowel Sergio Perez als Romain Grosjean werden flink gehinderd door Kevin Magnussen en Lancer Stroll. In beide gevallen moest de snellere coureur flink remmen om een aanrijding te voorkomen. Zowel Magnussen en Stroll mogen zich bij de stewards melden. Veel pijn zal het echter niet doen, want beiden haalden Q2 niet.

In de laatste sessie waren de verschillen klein en wist enkel Hamilton te ontsnappen met een kleine marge. Vettel en Verstappen leken aanvankelijk samen uit te maken wie er met P2 aan de haal ging, maar een fout in bocht 19 kostte de Red Bull-coureur kostbare tijd. Morgen start Verstappen door zijn gridstraf dus op de twintigste positie op de supersoft, terwijl de rest van de top tien op de ultrasoft moet starten.