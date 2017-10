VS tegen Irak: schiet niet op Koerden Redactie 21-10-2017 04:30 print

De Verenigde Staten hebben bij de Iraakse regering erop aangedrongen om vijandelijkheden in het noorden van Irak te vermijden. Onder meer door de opmars van troepen in het gebied te beperken. Washington wil dat Bagdad met de Koerden overlegt over betwiste gebieden.

De spanningen tussen Iraakse troepen en Koerdische peshmerga's zijn hoog opgelopen. Washington maakt zich zorgen om de strijd die wordt gevoerd rond de plaats Altin Köprü in de provincie Kirkuk, die regeringsgetrouwe sjiitische milities mogelijk hebben ingenomen.

"Het herstel van het federale gezag in betwistbare gebieden verandert op geen enkele wijze hun status, die blijven betwist totdat hun status is opgelost in overeenstemming met de Iraakse grondwet", aldus Washington.

De Iraakse regering is tegen de Koerden ten strijde getrokken nadat de Koerden in hun autonome regio een referendum hadden gehouden over onafhankelijkheid. In de omgeving van de stad Kirkuk die de Koerden in 2014 in handen kregen, liggen belangrijke olievelden.

De Amerikanen hebben de Koerden de afgelopen jaren echter gesteund in diens strijd tegen terreurgroep IS, ondanks weerstand van NAVO-bondgenoot Turkije.



VS tegen Irak: schiet niet op Koerden (Foto: ANP)