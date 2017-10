Jos over Max: "Hij verdiende deze overwinning"

Jos Verstappen was erg blij met de overwinning van zijn zoon Max bij de Grand Prix van Maleisië. "Max had deze overwinning nodig. Hij verdiende hem", aldus de trotse vader na afloop van de wedstrijd.

"Dit jaar was echt zwaar voor hem en dit is het resultaat als je nooit opgeeft, gemotiveerd blijft en geconcentreerd blijft. Dat doet Max. Hij heeft echt heel hele goede job gedaan", zo vulde Verstappen senior aan.

"De snelheid van de auto zag er heel goed uit, dat bleek de eerste twee ronden al. Max kon prima aanhaken bij Hamilton. Toen hij de kans kreeg om hem in te halen, deed hij dat heel netjes. Super! Max heeft de wedstrijd gecontroleerd. Op de momenten dat er snelle rondetijden nodig waren, reed hij die ook. Top!" Zo blikte Jos terug op de mooie wedstrijd in Maleisië.

De voormalig Formule 1-coureur sloot af met mooie woorden: "Max weet waartoe hij in staat is en bij Red Bull Racing weten ze dat ook. Deze winst is goed, ook voor het team. Ze geven nooit op en blijven ontwikkelen. Dit is het resultaat van iedereen, ook van de mensen op fabriek in Milton Keynes. Echt een geweldig moment!"