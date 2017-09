Koerden Irak massaal voor onafhankelijkheid Redactie 27-09-2017 18:44 print

Het ja-kamp heeft met overweldigende meerderheid het omstreden onafhankelijkheidsreferendum gewonnen in de Koerdische gebieden in Irak. Meer dan 92 procent van de kiezers stemde voor afscheiding, liet de kiescommissie in Erbil woensdag weten.

De Iraaks-Koerdische leider Barzani had dinsdag al bekendgemaakt dat het ja-kamp had gewonnen. Hij trad toen niet in detail. Het referendum heeft de relatie met de centrale regering in Irak op scherp gezet. Ook buurlanden als Turkije en Iran waren fel tegen de volksraadpleging.



Koerden Irak massaal voor onafhankelijkheid (Foto: ANP)