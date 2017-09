Kamer stemt donderdag over eigen risico Redactie 20-09-2017 23:58 print

De Tweede Kamer stemt donderdag over het voorstel van de coalitie in spe om het eigen risico in de zorg volgend jaar niet te laten stijgen. Door die bevriezing gaat de zorgpremie zo'n tien euro omhoog.

De Kamer moet instemmen met de opdracht die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag kreeg om het plan nog voor 1 oktober wettelijk mogelijk te maken. Zij moet hiervoor een "ultraspoedprocedure" voeren, zei ze zelf.

Het voorstel voor de stemming kwam van Kamerlid Mona Keijzer van het CDA, en werd gesteund door VVD, D66 en ChristenUnie. Deze vier partijen, die een nieuw kabinet willen vormen, beschikken over een krappe meerderheid in de Kamer.

Keijzer vond de stemming noodzakelijk omdat Schippers de opdracht kreeg van informateur Gerrit Zalm. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemde die gang van zaken een "staatsrechtelijk monstrum".

ChristenUnie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hamert erop dat haast is geboden om verhoging van het eigen risico nog tijdig te keren. "Vandaag scheppen we helderheid", maar "we moeten nu heel snel handelen", zei Segers.

Segers is tevreden dat het besluit nog op tijd kon worden genomen. Het was al langer onderwerp van discussie, maar lag nu eenmaal nog op de formatietafel, zei hij. Het regeerakkoord is nog niet af en daarom is de stap van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bijzonder, maar de vier partijen zijn al zover met de vorming van hun nieuwe kabinet dat dit besluit volgens hem "niet ontijdig" is.

D66

De partijen die samen willen regeren, konden de handhaving van het eigen risico op 385 euro bekendmaken omdat de financiële plaat duidelijker is geworden. Dat zei D66-onderhandelaar Alexander Pechtold woensdag na afloop van het jongste overleg met de andere partijen.

Woensdagochtend had de Tweede Kamer nog hun standpunt over het eigen risico gevraagd. "Gisteren was de begroting, vanavond is er een debat en vandaag hebben we wat meer zicht op de financiële plaat gekregen", aldus Pechtold.

Hij wilde niet verder kijken dan 2018 en ook niet verder ingaan op de wens van de mogelijke coalitiepartners CDA en CU om het eigen risico met 100 euro te verlagen. "Het is geven en nemen in de formatie."



Kamer stemt donderdag over eigen risico (Foto: ANP)