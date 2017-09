Federer voor 17e keer Youzhny de baas Olga Kroeders 01-09-2017 09:04 print

Roger Federer heeft de derde ronde op de US Open bereikt. De Zwitser versloeg Mikhail Youzhny met 6-1, 6-7 (3), 4-6, 6-4 en 6-2.

Youzhny had 16 keer eerder verloren van Federer, die op de US Open nog nooit voor de derde ronde was uitgeschakeld.

De Rus leek het tij in hun zeventiende onderlinge partij te keren. Federer stond een set en een break voor, toen hij trager ging bewegen. Youzhny nam het initiatief, maar kreeg te maken met een krampaanval. Er volgde een uitputtingsslag waarin Federer de betere was.