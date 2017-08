De Amerikaanse verzekeraar Aetna heeft vorige maand per ongeluk de hiv-status van cliënten onthuld in correspondentie met 12.000 mensen. Hun hiv-status stond vermeld bij de adresgegevens, die zichtbaar waren door een venster op de gesloten envelop. Dat meldt onder meer een juridisch bureau in Pennsylvania dat zich heeft gespecialiseerd in aids.

Het bedrijf heeft inmiddels een tweede brief aan alle geadresseerden verstuurd, met excuses. Het juridisch adviesbureau dat de zaak aan de kaak stelde, zegt dat patiënten hebben geklaagd dat hun familie, kamergenoten en buren de informatie op de envelop hebben gezien. "Mensen met hiv kunnen te maken krijgen met een wijdverspreid vooroordeel, en discriminatie op de werkvloer, de woonsituatie en onderwijs."

De verzekeraar gaat een en ander grondig onderzoeken.



Verzekeraar openbaart hiv-status cliënten (Foto: ANP)