Star Wars Battlefront II toont haar troopers

Electronic Arts doet een boekje open over de verschillende klassen van troopers die er zijn in Star Wars Battlefront II. Zoals we reeds konden zien in vroege gameplay video’s kan je iedere keer als je terugkomt uit de dood een andere klasse kiezen met buffs en soms ook een voertuig.

Er zijn vier verschillende soorten troopers.

Heavy: Langzame bruut die veel kan incasseren, maar nog meer kan uitdelen.

Assault: Snelle troopers die via de flanken openingen kunnen forceren.

Specialists: Snipers die ook vallen kunnen neerleggen en als spionnen kunnen dienen.

Officieren: Zij geven buffs aan hun kameraden en kunnen turrets plaatsen.

Door te spelen verzamel je klasse-specifieke Star Cards, waarmee je jouw klassen kunt aankleden en uitrusten hoe jij wilt. Star Wars Battlefront II komt 17 november uit op PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).