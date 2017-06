De Franse kiezer trekt zondag opnieuw naar de stembus, dit keer voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. De afgelopen weken gingen de Fransen al twee keer het stemhokje in om een president te kiezen. Afgelopen zondag was de eerste ronde van de parlementsverkiezingen.

De kiezers zijn mogelijk onderhand het stemmen beu, hetgeen zich vertaalt in een lage opkomst. Tijdens de eerste ronde van de parlementsverkiezingen kwam slechts 48,2 procent van het electoraat opdagen. De kiezers gaven toen vooral hun steun aan La République En Marche (LREM), van president Macron. De LREM mocht zich verheugen in ongeveer een derde van de stemmen.

Volgens de peilingen komt de nieuwe partij zondagavond zelfs uit op 415 tot 445 van de in totaal 577 zetels van de volksvertegenwoordiging in Parijs, de Assemblée Nationale. Dat stelt de heersende politieke orde voor grote problemen. Met name de Socialisten zitten in de hoek waar de klappen vallen. Nu bezetten zij nog 273 zetels, maar de peilingen wijzen op een verlies van misschien wel 240 zetels.



Franse kiezer wéér naar de stembus (Foto: ANP)