Oud-kampioen Scheffers uitgeschakeld in rolstoeltoernooi Roland Garros heywoodu 09-06-2017 05:00 print

Rolstoeltennisser Maikel Scheffers is in het enkelspel op Roland Garros uitgeschakeld. De kampioen van 2011 en voormalig nummer één van de wereld ging in de kwartfinales hard onderuit tegen de Fransman Nicolas Peifer: 6-1, 6-1.

Scheffers was met het nodige geluk doorgedrongen tot het toernooi. Hij staat inmiddels achtste op de wereldranglijst en met acht deelnemers lijkt dat geen probleem te zijn. Dat was er echter wel: rolstoellegende Shingo Kunieda uit Japan, twintigvoudig Grand Slam-kampioen in zowel het enkel- als het dubbelspel, kwam na zijn verloren kwartfinale op de Paralympische Spelen vorig jaar pas eind april weer in actie.

Door Kunieda's afwezigheid was hij afgezakt naar plek vijftien op de wereldranglijst en op Rolang Garros besloot men de zesvoudig kampioen een wildcard te geven, waardoor Scheffers af zou vallen. Gelukkig voor de Nederlander heeft de Belgische nummer twee van de wereld, Joachim Gerard, onlangs een schouderoperatie ondergaan en daardoor kon hij nog niet meedoen. Helaas kon Scheffers niet profiteren van de kans.

Kunieda liet overigens zien het tennis nog niet verleerd te zijn. Hij stond tegenover de mondiale nummer drie, tweevoudig Roland Garros-kampioen Stéphane Houdet uit Frankrijk, en schakelde hem in drie sets uit. Ook de nummer één van de wereld, paralympisch kampioen Gordon Reid, ligt er al uit. De Argentijnse titelverdediger Gustavo Fernandez was de Brit met 6-2, 6-0 ruimschoots de baas.

Scheffers zit nog wel in het dubbeltoernooi, waar hij met Fernandez speelt.