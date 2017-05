Britse wil 'doodstraf voor zelfmoordaanslagen'

De Britse politica Janice Atkinson vindt dat de doodstraf, die sinds 1997 is afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk, weer moet worden ingevoerd: voor de plegers van zelfmoordaanslagen.

Atkinson werd eerder uit de populistische partij UKIP geschopt en is nu onafhankelijk politicus. Ze vindt dat 'dit kwaad moet worden uitgeroeid' en dat daarom 'de doodstraf heringevoerd moet worden.'

Vanzelfsprekend zit er een logisch probleem in haar voorstel verscholen. Een boze meneer of mevrouw die zichzelf opblaast in een aanslag kan je immers lastig nogmaals vermoorden, en vóór een daad iemand voor het plegen van diezelfde daad veroordelen kan ook al niet (behalve in de excellente film Minority Report).

Mogelijk bedoelt ze dan ook dat terroristen in de planfase van hun daden al ter dood veroordeeld dienen te worden. Ook daar zit een gat in de logica verscholen: "Er zullen mensen zijn die zeggen dat de doodstraf niet afschrikwekkend werkt [bij terroristen], omdat ze toch al dood willen." Maar 'al die argumenten tellen niet.' "Het is oorlog en oorlogsmisdaden en terreur mogen we niet laten winnen."