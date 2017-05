LB: Kim Feenstra wil gemixte kindjes en tatoeages Redactie 15-05-2017 19:11 print

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wilt missen!

Kim Feenstra wil later graag kinderen met een tintje. Ook zou ze het liefst onder de tatoeages zitten. Dat bekent het model in de nieuwe editie van LINDA.

Kim valt naar eigen zeggen 'echt op zwarte mannen'. Ze omschrijft zichzelf als dominant en pittig. Daarom heeft ze een temperamentvolle man nodig. "Bovendien wil ik graag gemixte kindjes", aldus het 31-jarige model. Met haar huidige vriend ziet ze wel een toekomst met kinderen voor zich. En dat is voor het eerst. Tijdens haar huwelijk met dj Michael Mendoza wilde ze nooit lang thuisblijven, maar dat is nu wel anders: "Hij geeft me rust."

Feenstra wordt tegelijkertijd geïnterviewd met Eric Corton. De 48-jarige dj waarschuwt dat het niet altijd aan kinderen is te zien dat ze een gemixte achtergrond hebben. Cortons vrouw is donker, maar dat is niet te zien aan hun kinderen. Zo had Erics zoon vroeger zelfs hoogblond haar.

En Eric heeft naast gemixte kinderen wel meer dingen die Kim ook graag wil, zoals een hoop tatoeages. "Als ik geen model was, had ik m'n hele lijf vol laten zetten, inclusief mijn hals", aldus Feenstra.



Kim Feenstra wil gemixte kindjes en tatoeages (Foto: BuzzE)