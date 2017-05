KNVB zet videoscheidsrechter in bij finales play-offs H.Vviv 09-05-2017 01:58 print

De KNVB zet videoscheidsrechters in bij de finales van zowel de play-offs voor Europees voetbal als die van promotie en degradatie. De bond heeft daarvoor toestemming gekregen van de internationale spelregelcommissie IFAB.

Het gaat om één finale om een Europees ticket en twee finales om een plek in de eredivisie. De finales gaan over twee duels. De beslissingswedstrijden worden gespeeld op donderdag 25 en zondag 28 mei.

De videoscheidsrechter was dit seizoen voor het eerst actief in het KNVB-bekertoernooi. ''Gezien de positieve ervaringen in de beker en het innovatieve karakter van de videoscheids zijn we verheugd nu ook toestemming te hebben bij de finales van de play-offs'', aldus directeur Gijs de Jong. Vanaf het seizoen 2018/2019 zullen alle eredivisiewedstrijden worden voorzien van videoarbitrage.