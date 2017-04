Het Noord-Koreaanse leger bestaat 85 jaar, reden voor uitgebreide militaire oefeningen in Wonsan aan de oostkust, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dinsdag.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie kon niet bevestigen of er inderdaad oefeningen in het buurland gaande zijn. De spanning in het gebied is de laatste weken opgelopen. Pyongyang heeft regelmatig gedreigd aanvallen uit te voeren op buitenlandse doelen.



Militaire oefeningen in Noord-Korea (Foto: ANP)