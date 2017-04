United zet aanstaand bruidspaar uit toestel

Een verloofd stel dat zaterdag op weg was naar Costa Rica om daar te gaan trouwen is in de Amerikaanse stad Houston vlak voor vertrek uit het toestel van United Airlines gestapt.

Het koppel zegt dat ze door medewerkers gedwongen werd het vliegtuig te verlaten, maar de luchtvaartmaatschappij ontkent dit en beweert dat het stel vrijwillig is uitgestapt.

Het stel, Michael Hohl en zijn verloofde Amber Maxwell, wilde graag in een luxere ruimte in het vliegtuig zitten omdat daar nog plaatsen vrij waren, maar de medewerkers aan boord weigerden dit. Volgens de verloofden hadden ze aangeboden om bij te betalen. United heeft het stel een gratis overnachting in een hotel aangeboden en hen geboekt op een vlucht naar Costa Rica op zondag.

Vorige week ontstond grote ophef toen videobeelden naar buiten kwamen van een 69-jarige arts die op hardhandige wijze uit een toestel van United Airlines werd gesleept. Het toestel was overboekt en cabinepersoneel wees de man aan om van boord te gaan. Die wilde dat niet. Hij raakte gewond en daagt de luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk voor de rechter.



United zet stel dat gaat trouwen uit toestel (Foto: ANP)