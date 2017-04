Kerkhove onderuit tegen Babos in Monterrey Peterselieman 04-04-2017 23:38 print

Tennisster Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd de tweede ronde van het WTA-toernooi in Charleston te bereiken. De Nederlandse (WTA-175) kwam via de kwalificaties het hoofdtoernooi binnen waarin ze direct het hoofd moest buigen met Timea Babos (WTA-30): 1-6 en 3-6.

Het begin was goed van beide speelsters, maar daarna greep Babos het initiatief en walste in de eerste set over Kerkhove heen. Ook in set twee kwam de Hongaarse met 3-1 voor te staan, maar Kerkhove kreeg de kans om terug te breaken. Dit lukte niet, waarna bij de stand van 5-3 een tweede break een einde maakte aan de wedstrijd.