Shia LaBoeufs nieuwe film trekt één kijker

Man Down is een indie-productie met Transformers-acteur en Hollywood-troll Shia LaBeouf in de hoofdrol, en werd in 2015 voor het eerst getoond tijdens het Venice Film Festival. De film, waarin LaBeouf te zien is als getraumatiseerde oorlogsveteraan die lijdt aan PTSS, werd afgelopen weekend voor het eerst gedraaid in de Britse bioscoop. Maar liefst één persoon kocht een kaartje.

Hoewel opgemerkt moet worden dat Man Down in het openingsweekend slechts te zien was in één bioscoop in het plaatsje Burnley, is het niettemin een symbolisch gegeven dat er maar één ticket verkocht werd. De illusie dat Man Down een bioscoopkaskraker zou worden koesterde trouwens niemand, want de film kwam gelijktijdig uit in digitale vorm.

In de Verenigde Staten is de film al langer te zien, maar ook daar waren de kritieken meedogenloos met een huidige score van 27/100 op metacritic en 15/100 op rottentomatoes. Behalve LaBeouf zijn ook Gary Oldman en Kate Mara te zien in Man Down.