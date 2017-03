Skiester Stuhec verslaat Vonn voor eigen publiek in World Cup-finale heywoodu 16-03-2017 01:33 print

Alpineskiester Ilka Stuhec heeft de laatste afdaling van het World Cup-seizoen gewonnen. Tijdens de seizoensfinale in het Amerikaanse Aspen versloeg de Sloveense thuisfavoriete Lindsey Vonn.

Stuhec had startnummer één, altijd een lastig gegeven in het skiën, maar daar liet ze zich niet door weerhouden. Aanvankelijk kwam alleen Sofia Goggia in de buurt, maar ook dat was relatief: de Italiaanse gaf een dikke seconde toe. Als negende kwam Vonn naar beneden en ook zij haalde het niet: Vonn kwam 0,66 seconden tekort.

Door haar overwinning is Stuhec verzekerd van de eindzege in de World Cup op de afdaling. Het is de bekroning van het seizoen van haar doorbraak, waarin ze voor het eerst op het podium stond en dat gelijk deed door de afdaling de hele winter te domineren.