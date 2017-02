Danganronpa V3: Killing Harmony komt in september uit

Danganronpa V3: Killing Harmony komt op 29 september uit voor PS4 en PS Vita. Danganronpa is een visual novel waarin een moordlustige robot-beer een groep talentvolle tieners in een school opsluit. De tieners kunnen alleen ontsnappen door elkaar te vermoorden.

Dat klinkt gestoord, maar de andere delen waren allemaal cult-hits hier in het Westen. Die delen zijn inmiddels op PS Vita, PS4 en pc verkrijgbaar. Danganronpa V3 heeft een hele nieuwe cast personages, waardoor nieuwkomers met dit deel kunnen instappen. De game kwam begin dit jaar al uit in Japan. NIS America heeft ook een special edition aangekondigd, hieronder afgebeeld.