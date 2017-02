Eerste Nederlandse medaille in Turkije voor shorttrackster Dalrymple heywoodu 17-02-2017 00:25 print

Shorttrackster Georgie Dalrymple heeft Nederland de eerste medaille bezorgd op het Winter Europees Jeugd Olympisch Festival in Erzurum. Op het Turkse ijs veroverde de 15-jarige Dalrymple het zilver op de 500 meter.

Dalrymple was in haar serie de beste, waarna ze in de kwartfinale de tweede plek pakte. In de halve eindstrijd begon de jonge Nederlandse achterin het veld, waarna ze zich in de slotfase naar voren wurmde. De Russische Vera Rasskazova ging haar nog met 0,007 seconden voorbij, maar de tweede plek was genoeg voor een finaleplaats.

De finale zorgde voor flink wat chaos. De Russin Sofya Boytsova werd na een tweede valse start gediskwalificeerd en dus had Dalrymple met Rasszakova en de Italiaanse Melissa Tunno nog twee concurrentes over en was een medaille al binnen. Tunno ging kort na de start onderuit, maar Dalrymple klapte een rondje later zelf ook tegen het ijs en moest dus snel weer opstaan om de Italiaanse achter zich te houden. Dat lukte en op exact een ronde achterstand ten opzichte van Rasskazova greep ze het zilver, voor de bronzen Tunno.

Samen met Hugo Bosma, Melle van 't Wout en Sara van Zuijlen plaatste Dalrymple zich later op de dag overigens ook voor de finale van de aflossing. Daar zal vrijdag om de medailles gestreden worden, net als op de 1000 meter - Dalrymple's favoriete afstand.