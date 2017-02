Hof van beroep wijst Trumps inreisverbod af

Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft de opschorting van het per decreet door de Amerikaanse president Donald Trump ingestelde inreisverbod, in stand gehouden. Dat meldt CNN.

Het betreft een unanieme beslissing van de drie federale rechters. Zij oordelen dat de eerder door een federale rechtbank in Seattle ingestelde opschorting legitiem is. Daardoor komt de zaak nu waarschijnlijk voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Het inreisverbod gold voor mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië. Na de opschorting afgelopen weekeinde zei Trump dat een eventuele terreuraanslag de schuld van de desbetreffende rechter zou zijn. De door hemzelf genomineerde rechter voor het Hooggerechtshof, Neil Gorsuch, zei daarop die opmerking ontmoedigend en immoreel te vinden.

De rechters laten in een toelichting weten dat het Witte Huis onvoldoende redenen heeft gegeven voor het inreisverbod. Ze gaan echter niet zover om te stellen dat het decreet van de president daarmee ongrondwettelijk was. Die beslissing komt vermoedelijk spoedig op het bord van het Hooggerechtshof. De genomineerde Gorsuch is daar echter nog niet als negende rechter aangesteld.

Donald Trump heeft met een tweet gereageerd: "Ik zie jullie in de rechtbank, de veiligheid van ons land staat op het spel!"



Hof van beroep wijst inreisverbod Trump af (Foto: ANP)