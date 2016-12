Oud-biatleet: "Bewijs tegen Rusland is gefabriceerd"

In de sportwereld heerst al geruime tijd de nodige ophef rondom het McLaren-rapport over de Russische staatsdoping. Daarin wordt onder meer beschreven hoe de Russen rondom de Olympische Spelen van 2014, in Rusland, met flesjes met urine van Russische sporters geknoeid hebben.

Ze zouden de flesjes geopend hebben om zo de urine met doping te vervangen voor schone urine. Hierdoor bleven echter sporen achter op de flesjes, die onderzoeker Richard McLaren en zijn team gevonden hebben. Alle excuses en uitingen zijn inmiddels de revue gepasseerd en over het algemeen vinden de Russen dat bewijs maar nergens op slaan, maar een voormalige Russische topbiatleet heeft weer een andere uitleg.

"McLaren heeft betaal gekregen om dit rapport uit zijn duim te zuigen", verklaart Andrei Makoveev, tot enkele jaren geleden een van Rusland's beste biatleten. "Niet alleen de sport, maar ook de politiek krijgt nu de schuld en ik vind het niet fijn om te zien hoe hier zo'n politiek spelletje van gemaakt wordt."

Bewijs tegen Rusland ziet hij sowieso niet. "Voor zover ik weet gaat het voor een groot deel over de sporen op de flesjes die zouden duiden op het manipuleren van de urinestalen. Je moet echter niet vergeten dat het wel eens goed zo zou kunnen zijn dat die sporen er pas later op gemaakt zijn, zodat het gebruikt kon worden als zogenaamd bewijs tegen Rusland en om ons land in diskrediet te brengen", beweert Makoveev, die er daarmee voor zorgt dat alle 'smoesjes' nu toch wel zo'n beetje gebruikt zijn.