Ook biatlonbond haalt wedstrijden weg uit Rusland

Na de internationale bonden voor het schaatsen, bobsleeën en skeleton heeft ook biatlonbond IBU wedstrijden die in Rusland gehouden zouden worden geschrapt. Het is een gevolg van het tweede McLaren-rapport over staatsdoping in Rusland.

De IBU kwam donderdag in een spoedzitting bijeen om de gang van zaken te bepalen. Men besloot dat de voorlaatste World Cup van het seizoen, in Tyumen, geen doorgang zal vinden - in elk geval niet in Rusland. Ook het WK voor jeugd en junioren zal ergens anders gehouden gaan worden, nadat het oorspronkelijk gepland stond voor het Russische Ostrov.

Na publicatie van het McLaren-rapport kreeg de IBU een lijst van 31 Russische biatleten die op enige manier betrokken zouden zijn bij het dopingschandaal. Men heeft besloten het Internationaal Olympisch Comité te vragen tegen twee atleten een zaak te starten, wat vermoedelijk betekent dat het om winnaars van olympische medailles in Sochi in 2014 gaat. Deze twee worden voorlopig geschorst, terwijl naar de 29 andere atleten een onderzoek wordt gestart door de IBU, net als naar de Russische biatlonbond. Deze atleten krijgen vooralsnog geen schorsing.