Dynasty Warriors is de grote Musou-serie en speelt zich af in China. We mogen uit een enorm aantal personages kiezen met elk hun eigen vechtstijl. Eenmaal gekozen dan ren je op een veld vol met duizenden vijanden die je neer mag hacken en slashen. Samurai Warriors heeft eenzelfde soort gameplay, maar dat speelt zich af in Japan tijdens de Sengoku (Warring States) periode zo rond 1467-1603. De te bespreken Samurai Warriors: Spirit of Sanada gaat weer een stapje van het origineel af.

In Samurai Warriors: Spirit of Sanada gaat de speelbare cast een stuk terug in aantallen: het verhaal heeft de focus op de Sanada-clan. Dit zorgt ervoor dat het allemaal iets persoonlijker wordt dan Dynasty Warriors en Samurai Warriors. Daarin speel je vaak allerlei gevechten vanuit verschillende clans, nu speel je de gevechten alleen voor Sanada. Het zijn niet alleen de clanleden die je mag kiezen, er worden ook allianties gesmeed tijdens het verhaal waardoor je toch met wat andere clans kunt vechten. Je moet wel altijd een iemand van de Sanada-clan meenemen in een missie als deze met een team gedaan kan worden.

De gameplay is grotendeels hetzelfde gebleven. Dus ja, je rent door barakken en velden die door paden met elkaar verbonden zijn om duizenden vijandelijke soldaten af te slachten. Sommige van die soldaten zijn officieren en wat sterker, maar door middel van combo's, rage en natuurlijk de over-the-top Musou-aanvallen is alles te overwinnen. Het blijft een heerlijk hakfestijn en ik verwacht dan ook niets anders of vernieuwends. Wat wel mag is dat de missies eens wat meer variatie krijgen. Nu is het alleen van "verdedig dit", "versla die persoon". Er zijn echt wel andere doelen te verzinnen lijkt me.

Wat helaas nog niet vernieuwd is, is de grafische engine. Dynasty Warriors 9 moet het pronkstuk worden dat na al die jaren de grafische update moet gaan krijgen. Alles wat nu nog voor dat deel uitkomt moet het doen met de oude engine. En dat is te merken. Grafisch is het matig. Het spel is niet superlelijk of zo, maar het loopt een generatie achter. Ik verwacht echt geen Horizon: Zero Dawn-graphics met duizenden soldaten op het scherm. Maar de ontwikkelaar Omega Force moet nu toch echt eens upgraden, niet alleen voor Dynasty Warriors 9.

Als het wat te druk wordt ga je last krijgen van gehakkel op je scherm in plaats van gehak. Ook de animaties tijdens de intro's van missies kunnen tegenwoordig echt niet meer. Als je ziet hoe Injustice 2 de animaties maakt en dat kijkt naar Samurai Warriors: Spirit of Sanada dan is het allemaal veel te statisch. De personages bewegen amper, het haar wappert als een blok beton in de wind.

Iets wat nieuw is, is dat het dorpje waarin je start ook de hub is voor van alles en nog wat. In de andere Warrior-games heb je alleen maar een menu om andere modi of minigames te kiezen. Je kunt er winkelen voor betere gear, craften van gear en ook zijmissies vinden door te praten met de inwoners. En dan zijn er minigames op de boerderij en hoe kan het ook anders in een Japanse game: vissen. Je krijgt er items en bonussen door en ze hebben daadwerkelijk nut om te doen tussen de missies door.

In Samurai Warriors: Spirit of Sanada moet je ook geschenken geven aan belangrijke mensen zodat je ze te vriend houdt en de relatie versterkt. Hierdoor speel je items en extra scenes vrij en belangrijker: Sanada Coins. Deze munten kun je in een missie inzetten om Stratagems te activeren. Deze helpen je de vijand te verzwakken of te vertragen. Dat kan door bijvoorbeeld een brug te laten opblazen ten koste van een munt. Hierdoor moet de vijand omlopen en kunnen ze je bijvoorbeeld maar van een kant aanvallen.

Samurai Warriors: Spirit of Sanada is vooral anders dan de andere musous door de meer persoonlijke verhaallijn en de wat meer strategische elementen zoals de relaties bijhouden. Het verhaal is misschien wel persoonlijker, maar sommige missies voelen als een bijzaak aan, meer als filler. Dit keer spelen we als een van de radertjes in de epische oorlog, dus het voelt misschien wat kleiner aan. Het grote nadeel is zonder twijfel de kwaliteit van de graphics. Iemand moet Omega Force aangeven dat de nieuwe generatie consoles toch echt al een tijdje uit zijn. Samurai Warriors: Spirit of Sanada is een onderhoudende spin-off, maar overtuigt niet door de presentatie.