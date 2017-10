Wolfenstein II: The New Colossus komt op 27 oktober uit voor PS4, Xbox One en pc. Bethesda heeft wel alvast de launchtrailer vrijgegeven en die is zoals verwacht niet heel nazi-vriendelijk. In deze sequel kruip je weer in de huid van BJ Blazkowicz die samen met het verzet Amerika van het nazi-regime probeert te bevrijden.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=bmy4WW8TqL8