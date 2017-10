Napoli behoudt maximale score in Serie A na zege op AS Roma heywoodu 15-10-2017 05:54 print

Napoli-coach Maurizio Sarri en zijn mannen blijven bijzonder lekker op dreef in de Serie A. De ploeg was zaterdagavond te sterk voor AS Roma en boekte zo al de achtste overwinning in evenzoveel wedstrijden.

In het Stadio Olimpico was het Lorenzo Insigna die na twintig minuten de score opende. Dries Mertens probeerde hem te bereiken, maar dat ging niet helemaal lekker en Daniele de Rossi ontving de bal. Die liet hem echter van de voet springen, waardoor het alsnog Insigne was die met wat geluk werd bereikt. Die kans liet hij niet liggen: 0-1.

Napoli hield Roma prima in bedwang in de eerste helft, terwijl een echt offensief in de tweede helft ook uit bleef. Federico Fazio en Edin Dzeko troffen het houtwerk nog wel namens de thuisploeg, maar de maximale score van Napoli kon niet gestopt worden.