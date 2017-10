En dat is vier voor Bennett in Turkije Olga Kroeders 14-10-2017 16:14 print

Sam Bennett heeft ook de vijfde etappe in de ronde van Turkije op zijn naam geschreven. Na 166 kilometer koersen, van Seçuk naar Izmir, was de Ier de snelste in de massasprint. Het is voor Bennett de vierde ritzege deze ronde.

Er was een kopgroep van acht man dat voor de ontsnapping van de dag zorgde. Op 31 kilometer voor de finish werden ze echter weer ingerekend door het peloton.

Pantano en daarna Maestri probeerden in de finale tevergeefs een massasprint te voorkomen. In de eindsprint leek Bennett aanvankelijk te zijn ingesloten. De Ier vond echter toch nog een gaatje en versloeg Ahmet örken in de eindsprint.

Diego Ulissi behield de leiderstrui. Hij heeft twaalf seconden voorsprong op Jesper Hansen en 24 op Fausto Masnada. Morgen is de laatste etappe.