Hartley racet voor Toro Rosso in Austin

Brendon Hartley zal volgend weekend zijn racedebuut in de Formule 1 gaan maken. De 27-jarige Nieuw-Zeelander zal op Circuit of the Americas Pierre Gasly gaan vervangen die kampioen wil worden in de Superleague Formula.

Hartley testte in 2008 al eens voor Red Bull Racing en een jaar later voor Toro Rosso. Tot een racedebuut kwam het echter nooit en in 2010 werd de Nieuw-Zeelander uit het opleidingsprogramma van Red Bull gezet. De coureur kwam uiteindelijk in het World Endurance Championship terecht waarin hij in 2015 het kampioenschap pakte en ook dit jaar in de race is om de titel te veroveren. Voor zijn team Porsche won hij dit seizoen de 24 uur van Le Mans. Door zijn goede resultaten kan hij de superlicentie voor de Formule 1 bemachtigen.

Hartley is dan ook erg blij met zijn racedebuut in de Formule 1. "Wat een fantastisch gevoel. Het nieuws kwam uit de lucht vallen, maar ik heb mijn ambitie en droom om de Formule 1 te bereiken nooit laten varen. Ik ben behoorlijk gegroeid en heb veel geleerd na mijn periode als reservecoureur bij Toro Rosso en Red Bull Racing. De lastige jaren die volgden hebben mij sterker en nog meer toegewijd gemaakt."

"Ik wil Red Bull bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt en Porsche dat ze me dit naast het WEC laten doen. COTA is een fantastische baan waar ik recent nog heb geracet. Ik wil niet te veel verwachtingen oproepen voor mijn F1-debuut, maar ik ben er zeker klaar voor."

De verwachting is dat Gasly voor de race in Mexico weer terug zal keren bij Toro Rosso. In de Verenigde Staten is Daniil Kvyat de teamgenoot van Hartley. De Rus vervangt op zijn beurt Carlos Sainz die vertrokken is naar Renault om Jolyon Palmer daar te doen vergeten. Of Kvyat ook in Mexico instapt is nog niet duidelijk. Evenmin is zeker welke twee rijders er volgend jaar voor Toro Rosso uit gaan komen.