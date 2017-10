Het vertrouwen van particuliere beleggers is in oktober flink gestegen. Dat bleek zaterdag uit een barometer van onlinebroker BinckBank.

Het beleggersvertrouwen is daarmee terug op het niveau van voor de zomer. Waar beleggers in september nog een 4,6 aan het beursklimaat gaven is de indicator in oktober gestegen tot 5,3. De schaal loopt daarbij van min 10 tot plus 10.

De financiële sector en de techsector worden gezien als de meest aantrekkelijke sectoren om in te beleggen. Ahold Delhaize is momenteel het favoriete aandeel onder beleggers, terwijl Air France-KLM de lijst met bij voorkeur te verkopen aandelen aanvoert.



Vertrouwen beleggers flink gestegen (Foto: ANP)