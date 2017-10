Oktoberfest is een inspiratie voor velen. Zo heeft RuneScape Novtumberfest en in Gwent: The Witcher Card Game is zojuist het Mahakam Ale Festival begonnen. Je kan speciale uitdagingen aangaan en hiermee cosmetische tierlantijntjes winnen. Het feest duurt tot 12 oktober. Gwent: The Witcher Card Game is gratis en in bèta op pc, PlayStation 4 en Xbox One.