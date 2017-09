Cummings wint eerste etappe in Ronde van Toscane H.Vviv 26-09-2017 17:04 print

Stephen Cummings heeft de eerste rit van de Giro della Toscana op zijn naam geschreven. De nationaal kampioen van Groot-Brittannië was na een etappe van 181,8 de snelste van een kopgroep. Cummings is ook de eerste leider in de Ronde van Toscane. Vorig jaar was de Italiaan Daniele Bennati de beste in de Italiaanse koers.

Cummings was de beste van een kopgroep van vier renners. Egan Bernal werd tweede voor de Belg Frederick Backaert. Ook Vicenzo Nibali was mee met de kopgroep en zou als vierde over de streep komen. Sonny Colbrelli, ploeggenoot van Nibali, zou op meer dan vijf minuten de sprint winnen van het peloton.